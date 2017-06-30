Спасатели приостановили с наступлением сумерек операцию по спасению остающегося в море девятого члена экипажа сухогруза Anda, затонувшего в субботу у берегов Крыма. Передает Керчь.ФМ

"Спасательная операция приостановлена в 20:25 мск в связи с наступлением темноты, она возобновится завтра с рассветом. Член экипажа затонувшего судна пока не найден", - сообщили ТАСС в Севастопольском морском спасательном подцентре Росморречфлота.

Сигнал бедствия поступил в субботу в 6:05 (мск). Судно под флагом Того с грузом пшеницы направлялось из Керчи в Триполи. На борту было девять членов экипажа - граждан Сирии и Индии. Как сообщили в севастопольском Морском спасательном подцентре Росморречфлота, крушение произошло в 22 милях южнее мыса Сарыч.

После опрокидывания сухогруз некоторое время сохранял плавучесть, однако в 11:46 (мск) стало известно, что он затонул. По данным спасателей, глубина в месте крушения составляет 1,5 тыс. метров.

В МЧС отметили, что зерновоз вышел в рейс, несмотря на шторм. "Есть информация, что судно вышло в море из города Керчь, несмотря на штормовое предупреждение, и из-за неблагоприятных погодных условий стало терпеть бедствие", - сообщили в региональном управлении МЧС. В районе аварии по-прежнему штормит: волнение - до 5 баллов, скорость ветра - до 20 метров в секунду. Это усложняет проведение поисково-спасательных работ.

Росморречфлот сообщил, что решение о выходе в море в шторм было принято капитаном судна самостоятельно. "Если объявляется предупреждение о шторме, решение [о выходе из порта] принимается капитаном судна. В этом случае (в ситуации с сухогрузом Anda - прим. ред) надо спрашивать у капитана сухогруза", - отметили в пресс-службе Росморречфлота.

Впоследствии ЧФ РФ направил к месту аварии спасательный буксир "Шахтер", а в воздушном пространстве работал экипаж поисково-спасательного самолета Ан-26 морской авиации флота и вертолет Ка-27.

К 09:09 (мск) поисковые действия увенчались успехом: была обнаружена спасательная шлюпка с тремя членами экипажа, а через полтора часа севастопольский Морской спасательный подцентр Росморречфлота сообщил, что на плоту было обнаружено еще пятеро моряков. Все восемь спасенных членов экипажа, среди которых и капитан судна, были доставлены в Ялту, где их осмотрели врачи.

"Тяжелых [травм у моряков] нет, [они получили] легкие травмы, у двоих - переохлаждение", - сказали ТАСС в пресс-службе Минздрава Крыма. Тем не менее, было принято решение о госпитализации всех спасенных в Ливадийскую городскую центральную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.





