На трассе Керчь-Симферополь, в Белогорском районе, 30 июля в 18.28, произошло столкновение мотоцикла марки «Suzuki» с автомобилем марки «Lexus». Требовалась помощь спасателей и к месту происшествия выехали специалисты Белогорского аварийно-спасательного отряда КРЫМ-СПАС, сотрудники скорой медицинской помощи и ГИБДД.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ.

Спасатели обеспечили пожарную безопасность и ликвидировали последствия ДТП. Пострадавшего мотоциклиста 1988 г. р. с травмами различной степени тяжести доставили Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6.

В ГИБДД отметили, что водитель мотоцикла при обгоне выехал на встречную полосу движения в нарушение требований дорожной разметки 1.1 и дорожного знака 3.20, где допустил столкновение с автомобилем Lexus NX 200t, который завершал разворот.

«В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла Suzuki B-King, Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, открытый перелом обеих костей правого и левого предплечья со смещением», - заключили в ГИБДД.

Фото: пресс-служба