Прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

По версии следствия, обвиняемый на протяжении двух последних лет занимался реализацией поддельных наручных часов, маркированных известными товарными знаками. Этими действиями фирмам-изготовителям причинен ущерб на сумму более 4 млн рублей.

Уголовное дело направлено мировому судье Керченского судебного района для рассмотрения по существу.

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