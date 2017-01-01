Поиски девятого члена экипажа затонувшего в нейтральных водах судна «Anda» прекратили из-за отсутствия надежды на его спасение. Об этом сообщили РИА Новости в морском спасательном центре Росморречфлота в Севастополе, - передает Керчь.ФМ
Напомним, сухогруз Anda под флагом Того с девятью членами экипажа потерпел крушение в нейтральных водах Чёрного моря 29 июля в 6.40. Судно вышло в море из Керчи, несмотря на штормовое предупреждение. На месте крушения сухогруза в спасательной операции задействовали корабли и самолет ЧФ. Перевернувшийся у берегов Крыма сухогруз «Anda» затонул. Следком возбудил уголовное дело. Поиски последнего члена экипажа затонувшего у берегов Крыма судна приостановили до утра 30 июля. НТВ сообщило, что девятого моряка с сухогруза «Anda» спасли, но это оказлось ложной информацией. Поиски возобновили утром 30 и 31 июля.