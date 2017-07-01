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По дороге в Курортное перевернулся автомобиль

По автодороге Войково-Курортное 30 июля произошла авария. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма, не установленный водитель автомобиля ВАЗ 21063 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части дороги в право, с последующим опрокидывание, - передает Керчь.ФМ В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля ВАЗ 21063, 1977 г.р. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана лица, вывих правого плеча, перелом ключицы, ушиб грудной клетки. Напомним, по дороге Керчь-Курортное горел автомобиль Фото: интернет

Служба новостей Керчь.ФМ

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