В Керчи 31 июля, на улице Советской, произошла авария. Столкнулись автомобили марок «Nissan» и «Mitsubishi», - передает Керчь.ФМ.
Предположительно, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
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В Керчи 31 июля, на улице Советской, произошла авария. Столкнулись автомобили марок «Nissan» и «Mitsubishi», - передает Керчь.ФМ.
Предположительно, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.