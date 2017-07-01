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В Керчи в пятницу сбили пенсионера

В Керчи 28 июля, в 21:15, водитель автомобиля «Вольво ХС 90», 1983 г.р. сбил 64-летнего мужчину. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма, автомобиль ехал по ул. Горького со стороны ул. Фурманова, напротив д. № 4 совершил наезд на пешехода, - передает Керчь.ФМ. Пострадавший переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне установленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал пешеход, 1953 г.р. Диагноз: закрытый перелом правой лучевой кости, ушиб левого плечевого сустава, ссадины лба.

Служба новостей Керчь.ФМ

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