На трассе Судак-Феодосия 30 июля, в 17.45, столкнулись рейсовый пасажирский автобус «Керчь-Судак» марки «SETRA» с двумя автомобилями марки «Mercedes-Benz GL-Class» и «ВАЗ». Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ.

«К месту происшествия немедленно выехали оперативная группа и ПЧ 111 ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» пгт. Щебетовка, сотрудники Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», специалисты 19-ой пожарно-спасательной части 4 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республики Крым, , сотрудники скорой медицинской помощи и ГИБДД», - отметили в пресс-службе.

По прибытию на место происшествия стало известно, что автобус следовал по маршруту с 30-тью пассажирами, никто из них не пострадал. Помощь в госпитализации потребовалась водителю1981 г.р. и трем пассажирам 2010 г. р, 1984 г. р и 1991 г. р автомобиля «Mercedes-Benz GL-Class». С травмами различной степени тяжести они были доставлены в Феодосийскую центральную районную больницу.

Фото: пресс-служба