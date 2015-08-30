На керченском берегу завершена укрупнительная сборка автодорожной арки Крымского моста: ее свод замкнут на высоте 45 метров от основания конструкции. Одновременно мостостроители подготовили к установке на фарватерные опоры железнодорожную арку.

Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань», - передает Керчь.ФМ.

«Автодорожная арка – это почти 200 крупных элементов: блоки ортотропных плит, арочных сводов и так далее. Чтобы собрать их воедино, мы выполнили около 4,5 км стыковых швов первой категории, закрутили 175 тысяч штук (или почти 110 тонн) высокопрочных болтов, - рассказал руководитель обособленного подразделения, замдиректора по производству «Мостоотряда-1» Михаил Пиксаев. – В ближайшее время планируем завершить оставшиеся работы: установить гибкие подвески, смонтировать эксплуатационные системы, покрыть антикоррозийной краской. Вес пролета в итоге составит почти 5 тысяч тонн».

Гибкие подвески связывают с арочным сводом нижнюю часть конструкции (затяжку). Это цельные канаты толщиной 6 см, изготовленные из высокопрочной стальной проволоки. Канат состоит из сердечника из круглой проволоки и нескольких внешних слоев проволоки Z-образной формы. Он рассчитан на силу натяжения минимум 3660 килоньютонов (или более 370 тонн).

Подвески устанавливаются вдоль оси пролета с шагом 9,6 метра. Всего их 44 (22 по каждой стороне арки). Длина подвесок – от 5 метров до 44 метров, а вес каждой – от 100 кг до более 800 кг. Суммарно на автодорожную арку потребовалось более 1,2 км высокопрочного стального каната общим весом почти 25 тонн.

Натягивать подвески до определенного проектом значения будут уже после того, как арочный пролет установят над фарватером Керченского пролива.

Расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролета может достигать 40 м/с. Поэтому для предотвращения негативных аэродинамических явлений были проведены исследования, которые позволили проектировщикам выбрать форму обтекателей – специальных конструкций по фасаду автодорожного арочного пролета. Они позволят минимизировать ветровое воздействие и обеспечить комфортную эксплуатацию арки. На железнодорожной арке такие обтекатели не применяются, так как ее конструктив жестче за счет сквозной главной фермы.

«Арочный пролет железнодорожного моста уже готов к установке в проектное положение. В середине июня была завершена укрупненная сборка арки, затем строители смонтировали эксплуатационные системы: смотровые ходы, элементы системы мониторинга инженерных конструкций, молниезащиты и заземления, аэронавигационной и судовой сигнализации. Металлоконструкции покрыты антикоррозийной защитой в три слоя. Для этого было использовано около 55 тысяч литров специальной краски. Общий вес конструкции сейчас превышает 6 тысяч тонн», - отметили в прес-службе.

Арочные пролетные строения – самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого – 227 метров, высота свода в высшей точке – 45 метров (или 80 метров от воды). После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды.

После окончательного завершения всех работ арочные пролеты будут поочередно перевезены и смонтированы на фарватерные опоры – сначала по железнодорожной части, затем – по автодорожной.