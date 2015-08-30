На керченском берегу завершена укрупнительная сборка автодорожной арки Крымского моста: ее свод замкнут на высоте 45 метров от основания конструкции. Одновременно мостостроители подготовили к установке на фарватерные опоры железнодорожную арку.
Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань», - передает Керчь.ФМ.
Гибкие подвески связывают с арочным сводом нижнюю часть конструкции (затяжку). Это цельные канаты толщиной 6 см, изготовленные из высокопрочной стальной проволоки. Канат состоит из сердечника из круглой проволоки и нескольких внешних слоев проволоки Z-образной формы. Он рассчитан на силу натяжения минимум 3660 килоньютонов (или более 370 тонн).
Подвески устанавливаются вдоль оси пролета с шагом 9,6 метра. Всего их 44 (22 по каждой стороне арки). Длина подвесок – от 5 метров до 44 метров, а вес каждой – от 100 кг до более 800 кг. Суммарно на автодорожную арку потребовалось более 1,2 км высокопрочного стального каната общим весом почти 25 тонн.
Натягивать подвески до определенного проектом значения будут уже после того, как арочный пролет установят над фарватером Керченского пролива.
Расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролета может достигать 40 м/с. Поэтому для предотвращения негативных аэродинамических явлений были проведены исследования, которые позволили проектировщикам выбрать форму обтекателей – специальных конструкций по фасаду автодорожного арочного пролета. Они позволят минимизировать ветровое воздействие и обеспечить комфортную эксплуатацию арки. На железнодорожной арке такие обтекатели не применяются, так как ее конструктив жестче за счет сквозной главной фермы.
Арочные пролетные строения – самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого – 227 метров, высота свода в высшей точке – 45 метров (или 80 метров от воды). После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды.
После окончательного завершения всех работ арочные пролеты будут поочередно перевезены и смонтированы на фарватерные опоры – сначала по железнодорожной части, затем – по автодорожной.
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