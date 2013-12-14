Керчане, которые ездили отдыхать в село Золотое Ленинского района, возмутились застройкой пляжа. Информация об этом была опубликована 26 июня. Как рассказал редакции Керчь.ФМ председатель гаражно-лодочного потребительского кооператива «Меркурий», строение, изображенное на снимке, расположено на территории кооператива.

«Земля членам кооператива была выделена в этих пределах еще при СССР – в 1990 году при регистрации кооператива. В настоящее время члены кооператива осуществляют деятельность, которая предусмотрена уставом кооператива и в соответствии с законом», - сообщил председатель кооператива.

Таким образом, добавил председатель, эта береговая линия не является пляжем, -

"Более того, согласно требованиям Водного кодекса, доступность моря не ограничена".