1 августа в прокуратуре Республики Крым состоится день приема предпринимателей. Прием будет осуществляться в течение всего дня в аппарате прокуратуры республики (г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21) и во всех территориальных прокуратурах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ.

Представители бизнес-сообщества могут сообщить о возможных нарушениях своих прав и получить необходимые разъяснения.

Как сообщалось, согласно распоряжению Генерального прокурора Российской Федерации дни приема предпринимателей являются всероссийскими и проводятся регулярно в первый вторник каждого месяца в рабочее время уполномоченными работниками прокуратуры.

С графиком приема можно ознакомиться, перейдя по ссылке http://rkproc.ru/upload/grafik-2017p.pdf.