Утром 23 июля в районе села Кипарисное (г. Алушта) неосторожный рыбак получил удар электротоком, приблизив удочку на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии электропередачи. Об этом сообщили в прес-службе «Крымэнерго», - передает Керчь.ФМ

Вдоль водоема проходит воздушная линия электропередачи 110 кВ «Ялта – Симферополь», построенная в 70-х годах прошлого века. Чтобы нивелировать возможные перепады высот горно-лесной местности, на этой ЛЭП увеличена высота опор, провод находится на положенном по нормативу расстоянии до земли. Кроме того, на конструкциях нанесены предупреждающие знаки об опасности электрического тока.

Предположительно, мужчина держал длинную удочку вертикально, и, проходя под ЛЭП, приблизился концом удилища на недопустимо близкое расстояние к проводам (менее 1,5 м). Произошло короткое замыкание, рыбак получил множественные ожоги тела от электрической дуги, и был немедленно доставлен в реанимационное отделение Алуштинской центральной городской больницы.

«ГУП РК «Крымэнерго» призывает: берегите свою жизнь и жизнь своих близких! Помните: электричество опасно! Любая электротравма – это тяжелые повреждения организма: каждый второй удар током заканчивается гибелью людей», - подчеркнули в пресс-службе

На фото: остатки удочки на высоковольтном проводе. Удилище превратилось в комок углеродного волокна. Производители рыболовных снастей наносят на свои изделия предупреждающие надписи об опасности рыбной ловли в грозу и под линиями электропередачи.

«Горячая линия» ГУП РК «Крымэнерго»: 8-800-50-60-007 (с мобильного), 0-800-50-60-007 (со стационарного).

Фото: пресс-служба