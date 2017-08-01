С 3 по 5 августа в г.Ялта прошёл открытый Республиканский турнир по MMA посвященный Дню ВДВ . Первое командное место заняла команда города-героя Керчи (тренеры - Призёры Европы и Мира Игорь Гайворонский и Игорь Страшко), представляющие Крымскую Региональную Федерацию Боевых и Спортивных видов единоборств имени Георгия Победоносца. Об этом редакции Керчь.ФМ рассказали в пресс-службе Федерации.

Организаторами выступила ветераны Воздушно-Десантных Войск России , участники боевых действий.

В копилке нашей команд:



6 первых мест: Илья Валиев - до 40 кг, Даниил Брижатов - до 50 кг, Анна Свидченко - до 60 кг, Арслан Вагапов - до 75 кг, Владислав Тимофеев - до 85 кг, Виктор Бодягин свыше 85 кг.;



2-е места заняли: Дмитрий Бугаев - до 45 кг, Егор Страшко до 55 кг, Сергей Рябов - до 65 кг;



3-е место занял: Николай Свидченко - до 50 кг.