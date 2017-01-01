На Керченской паромной переправе сегодня, 1 августа, встретили 3-миллионного пассажира. Об этом сообщает ООО «Морская дирекция», - передает Керчь.ФМ

Юбилейным пассажиром стала Екатерина Анциферова, которая возвращалась в Пермь из отпуска в Крыму.

Генеральный директор ООО «Морская дирекция», Сергей Николаевич Якушев поздравил почетных гостей переправы, пожелал скорейшего возвращения и вручил плакетку «Морская дирекция» с изображением берегов Керченского пролива, связанных переправой и сувениры с фирменной символикой на память о поездке через Керченскую паромную переправу.

Ведомство напоминает, что торжественная встреча 3 000 000 пассажира Керченской паромной переправы в 2016 году также состоялась 1 августа.

Напомним, в прошлом месяце двухмиллионным пассажиром стал 14-летний парень.