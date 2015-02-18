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В Керчи на площади Ленина открылась фотовыставка из Санкт-Петербурга

В Керчи 1 августа, на площади Ленина, открылся фотопроект Исторический лабиринт «Путешествие в 1917 год», - передает Керчь.ФМ Фотопроект «Путешествие в 1917 год» - это информационная экспозиция, построенная в форме лабиринта, где представлены фотографии и плакаты, которые в хронологическом порядке рассказывают о революционных событиях 1917 года. Данная выставка является подарком крымчанам и гостям полуострова от Санкт-Петербургского книжного салона.

Служба новостей Керчь.ФМ

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