В Керчи 1 августа, на площади Ленина, открылся фотопроект Исторический лабиринт «Путешествие в 1917 год», - передает Керчь.ФМ
Фотопроект «Путешествие в 1917 год» - это информационная экспозиция, построенная в форме лабиринта, где представлены фотографии и плакаты, которые в хронологическом порядке рассказывают о революционных событиях 1917 года.
Данная выставка является подарком крымчанам и гостям полуострова от Санкт-Петербургского книжного салона.
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