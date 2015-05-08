В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ, - передает Керчь.ФМ

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

Максимальная прибавка от корректировки ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте*, то есть не может составлять более 235 руб. 74 коп. (с 1 апреля 2017 года стоимость пенсионного балла составляет 78 руб. 58 коп.).

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