Глава администрации города Сергей Бороздин посетил инвестиционный объект «завод по производству металлических опор освещения». Об этом сообщает пресс-служба администрации, - передает Керчь.ФМ.

Инициатором данного проекта выступила ООО «Производственная коммерческая фирма «Промснабресурс - Крым» из г. Великий Новгород. Общий объем инвестиций составляет 650 млн. руб.

«Приоритеты компании сфокусированы прежде всего на производстве металлоконструкций и светотехнического оборудования. Производство оцинкованных опор освещения, дорожного ограждения - ведущее направление предприятия», - отметили в пресс-службе.

По словам заместителя генерального директора компании Александра Малины, было проведено переоборудование и модернизация цехов и административно-бытовых помещений, заменены полностью кровля и оконные блоки. Запуск производства планируется на сентябрь 2017 года. Также планируется создать стратегическую металлобазу по продаже и хранению металлоизделий.

«Сергей Бороздин отметил, что реализация данного инвестиционного проекта положительно отразится на экономике города. Это создаст дополнительные рабочие места, а также прибыль от налогов в городской бюджет» , - заключили в администрации.