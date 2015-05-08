В Керчи продолжает выгорать сухая трава. Вчера вечером сгорела часть улицы Ворошилова вдоль 23 школы, - передает Керчь.ФМ.
Трава продолжала дымить до утра. Огнем повреждены молодые деревья, высаженные год назад.
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В Керчи продолжает выгорать сухая трава. Вчера вечером сгорела часть улицы Ворошилова вдоль 23 школы, - передает Керчь.ФМ.
Трава продолжала дымить до утра. Огнем повреждены молодые деревья, высаженные год назад.
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