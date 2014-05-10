Министерство транспорта России разработало план электрификации железной дороги Крымского полуострова и Тамани, реализация которого может обойтись почти в 60 млрд рублей. Как передает Крыминформ со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией, соответствующее письмо в середине июля замминстра транспорта Алан Лушников направил вице-премьеру Аркадию Дворковичу, - передает Керчь.ФМ

В письме сказано, что с 2021 по 2025 год планируется электрифицировать железную дорогу от Крымского моста до Джанкоя с учетом ответвлений на Керчь и Феодосию. Также с постоянного на переменный ток должен быть переведен участок Соленое Озеро – Джанкой – Симферополь – Севастополь с ответвлением на Евпаторию.

Знакомый с содержанием документа источник рассказал, что план может потребовать инвестиций в размере 57 млрд рублей. В этой связи до 2020 года предлагается рассмотреть три варианта осуществления проекта. Первый вариант подразумевает электрификацию участка от Крымского моста до поселка Багерово вблизи Керчи стоимостью 3,9 млрд рублей. Вторым вариантом определена электрификация до станции Владиславовка, расположенной между Феодосией и Керчью, за 9,6 млрд рублей. Третий вариант предполагает электрификацию участка от Крымского моста до Феодосии через Владиславовку за 13,9 млрд рублей. По данным, любой вариант потребует закупку 20 тепловозов на сумму около 2 млрд рублей.

В минтрансе подтвердили, что правительству предложили три варианта электрификации.

«С учетом ограниченности бюджета минтранс рекомендует электрифицировать пути до станции Багерово, на последующих этапах электрификацию продлить сначала до станции Владиславовка, потом до станции Джанкой. Министерство предлагает профинансировать первый этап электрификации за счет средств, которые будут сэкономлены на проекте по созданию сухогрузного района порта Тамань», – пояснили в ведомстве.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что до 2020 года следует выбрать первый вариант, учитывая ограниченность бюджета и минимальный объемом инвестиций. Эксперт отметил, что данный вариант позволит обеспечить спрос на грузовые перевозки в Крым и из него.