Керчанам разъяснили о порядке предоставления реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий мер социальной поддержки по оплате за подключение к водоотведению, газоснабжению и электроснабжению. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ.

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 3 Закона Республики Крым от 18 февраля 2016 года №218-ЗРК/2016 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий» и определяет механизм предоставления реабилитированным лицам, пострадавшим от политических репрессий мер социальной поддержки по оплате за подключение к водоотведению, газоснабжению и электроснабжению. Право на меры социальной поддержки по выплате компенсации в размере 50 процентов понесённых затрат за подключение к сетям водоотведения, газоснабжения и электроснабжения (далее - компенсация) имеют реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года №1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», постоянно проживающие на территории Республики Крым. Главным распорядителем бюджетных средств является Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики -Крым (далее - Государственный комитет). Бюджетные средства направляются на выплату реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий в размере 50 процентов понесённых ими затрат за подключение к сетям водоотведения, газоснабжения и электроснабжения (далее - компенсация). Для получения компенсации реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, либо их законные представители обращаются с заявлением в администрацию муниципального образования Республики Крым по месту регистрации.

К заявлению прилагаются: - копия паспорта с одновременным предъявлением оригинала для обозрения;

- копия справки о реабилитации с одновременным предъявлением оригинала для обозрения;

- копия документа, подтверждающего право собственности на домовладение с одновременным предъявлением оригинала для обозрения;

- копия договора с организацией, предоставляющей услуги по подключению к сетям водоотведения, газоснабжения и электроснабжения с одновременным предъявлением оригинала для обозрения;

- оригиналы платежных документов, подтверждающие оплату расходов за подключение к сетям водоотведения, газоснабжения и электроснабжения; - справка банковского учреждения о реквизитах счёта, открытого на имя заявителя.

Одновременно с документами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, получателями компенсации даётся письменное согласие в произвольной форме на обработку персональных данных. Администрация муниципального района Республики Крым (далее — администрация): - осуществляет приём от граждан или их законных представителей документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка; - сверяет копии с представленными оригиналами документов и заверяет их; определяет соответствие документов требованиям настоящего Порядка.

8.Регистрация заявлений производится в день их поступления в администрацию в книге регистрации входящей корреспонденции.

Администрация в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления осуществляет обследование выполненных работ по подключению к сетям водоотведения, газоснабжения и электроснабжения, определяет их соответствие с представленными документами и требованиями настоящего Порядка, о чём составляется соответствующий Акт, и уведомляет заявителя о результатах рассмотрения. Для обследования выполненных работ и определения их соответствия проекту, администрация вправе привлекать специалистов соответствующих отраслей. В случаях соответствия документов требованиям настоящего Порядка, администрация формирует дело из документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным, направляет в Государственный комитет для принятия решения и выплаты компенсации. Для принятия решения о предоставлении компенсации в Государственном комитете создается • Комиссия (далее - Комиссия Государственного комитета). Комиссия Государственного комитета в течение 30 рабочих дней со дня поступления пакета документов от администраций принимает решение по вопросу выплаты материальной помощи. Основанием для отказа в предоставлении компенсации является отсутствие какого - либо из документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка. Отказ в предоставлении компенсации не препятствует повторному обращению после устранения недостатков. Отказ в предоставлении компенсации может быть обжалован гражданином в порядке, установленном законодательством. Финансирование расходов, связанных с выплатой реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий компенсации, осуществляется в пределах средств бюджета Республики Крым, предусмотренных Государственному комитету на указанные цели на соответствующий финансовый год. Перечисление средств осуществляется Государственным комитетом в месячный срок со дня принятия решения о предоставлении компенсации в безналичной форме на счёт заявителя, открытый в банковском учреждении. Государственный комитет ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Крым информацию об использовании бюджетных средств.

19. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с законодательством