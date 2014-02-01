Жители Крыма могут в режиме онлайн отслеживать процесс поступления, распределения и расходования бюджетных средств, как на уровне Республики, так и в муниципальных образованиях. Это люди могут делать с помощью интернет-портала «Открытый бюджет» (budget.rk.ifinmon.ru). Об этом РИА Крым рассказал заместитель председателя Совета министров РК Виталий Нахлупин, - передает Керчь.ФМ.
По его словам, основная цель создания портала – обеспечение прозрачности бюджетного процесса, повышение эффективности управления и финансовой грамотности населения, формирование доверия общества к власти, оперативное предоставление информации.
Пользователи портала «Открытый бюджет» могут в динамике отслеживать основные показатели социально-экономического развития Крыма (размер средней зарплаты, уровень безработицы, величина прожиточного минимума, индекс потребительских цен и т.д.), а также: в какие муниципалитеты и на какие цели направляются те или иные бюджетные деньги.
Визуализация и детализация представляемых на портале данных обеспечивается за счет использования современных средств графического представления информации: инфографика, виджеты, диаграммы, картограммы и таблицы.
Кроме того, пользователям предоставлена возможность участвовать в обсуждении и задавать вопросы, касающиеся казны и бюджетного процесса. По словам Нахлупина, обращения и отзывы граждан будут учитываться при формировании тех или иных статей расходов бюджета Республики.
Напомним, портал «Открытый бюджет» создали в 2016 году.
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