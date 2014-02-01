Жители Крыма могут в режиме онлайн отслеживать процесс поступления, распределения и расходования бюджетных средств, как на уровне Республики, так и в муниципальных образованиях. Это люди могут делать с помощью интернет-портала «Открытый бюджет» (budget.rk.ifinmon.ru). Об этом РИА Крым рассказал заместитель председателя Совета министров РК Виталий Нахлупин, - передает Керчь.ФМ.

«Это определенным образом оформленный портал, на который достаточно легко осуществляется доступ при наличии интернета. Мы постарались отобразить основные вопросы, цифры, процедуры бюджетного процесса. Это сайт, который требует минимальных экономических знаний, но позволяет сделать достаточно большие финансовые выводы», – заявил вице-премьер.

По его словам, основная цель создания портала – обеспечение прозрачности бюджетного процесса, повышение эффективности управления и финансовой грамотности населения, формирование доверия общества к власти, оперативное предоставление информации.

Пользователи портала «Открытый бюджет» могут в динамике отслеживать основные показатели социально-экономического развития Крыма (размер средней зарплаты, уровень безработицы, величина прожиточного минимума, индекс потребительских цен и т.д.), а также: в какие муниципалитеты и на какие цели направляются те или иные бюджетные деньги.

Визуализация и детализация представляемых на портале данных обеспечивается за счет использования современных средств графического представления информации: инфографика, виджеты, диаграммы, картограммы и таблицы.

Кроме того, пользователям предоставлена возможность участвовать в обсуждении и задавать вопросы, касающиеся казны и бюджетного процесса. По словам Нахлупина, обращения и отзывы граждан будут учитываться при формировании тех или иных статей расходов бюджета Республики.

«Мы создали сайт для того, чтобы не просто публиковать информацию, но и иметь обратную связь: понимать, насколько качественно мы работаем, насколько наши пожелания в части формирования тех или иных бюджетных статей соответствуют ожиданиям людей», – отметил вице-премьер.

Напомним, портал «Открытый бюджет» создали в 2016 году.