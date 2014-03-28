Сотрудники Крымской таможни совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали гражданку Украины, которая намеревалась ввезти на территорию Российской Федерации более 20 граммов псевдоэфердрина.
Об этом сообщает пресс-служба крымской таможни, - передает Керчь.ФМ
В ходе осуществления таможенного контроля в пункте пропуска Джанкой внимание сотрудников правоохранительных органов привлекло поведение гражданки Украины 1981 года рождения.
Согласно заключению специалиста порошкообразное вещество белого цвета, содержит в своем составе прекурсор «псевдоэфедрин», процентное содержание которого составляет 85%.
Таким образом, гражданка незаконно с сокрытием от таможенного контроля переместила через таможенную границу Евразийского экономического союза на территорию Российской Федерации прекурсор – «псевдоэфедрин», запрещенный в свободном обороте на территории Российской Федерации.
По данному факту Крымская таможня зарегистрировала сообщение о преступлении по части 1 ст. 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров …».
Напомним, вчера девушка пыталась пронести наркотики в подкладке сумки.
Фото: пресс-служба
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