Сотрудники Крымской таможни совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали гражданку Украины, которая намеревалась ввезти на территорию Российской Федерации более 20 граммов псевдоэфердрина.

Об этом сообщает пресс-служба крымской таможни, - передает Керчь.ФМ

В ходе осуществления таможенного контроля в пункте пропуска Джанкой внимание сотрудников правоохранительных органов привлекло поведение гражданки Украины 1981 года рождения.

«Женщина заметно нервничала и очень спешила «покинуть» пункт пропуска. В ходе устного опроса о наличии запрещенных или ограниченных к перемещению через государственную границу товаров гражданка однозначно ответила, что такие товары отсутствуют. Однако ее утверждения не убедили таможенников. Было принято решение о проведении личного досмотра при непосредственном участии медицинского работника. В ходе личного досмотра из внутренней полости тела гражданки извлечена капсула с былым пластилинообразным веществом», - рассказали в ведомстве

Согласно заключению специалиста порошкообразное вещество белого цвета, содержит в своем составе прекурсор «псевдоэфедрин», процентное содержание которого составляет 85%.

Таким образом, гражданка незаконно с сокрытием от таможенного контроля переместила через таможенную границу Евразийского экономического союза на территорию Российской Федерации прекурсор – «псевдоэфедрин», запрещенный в свободном обороте на территории Российской Федерации.

По данному факту Крымская таможня зарегистрировала сообщение о преступлении по части 1 ст. 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров …».

Напомним, вчера девушка пыталась пронести наркотики в подкладке сумки.

Фото: пресс-служба