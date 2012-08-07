В поселке Коктебель 29 июля состоялась спортивно-патриотическая акция «Мы любим небо». Мероприятие проходило по инициативе Керченского отделения ДОСААФ в РК и Керченского филиала РООВДВ «СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ КРЫМА». Об этом Керчь.ФМ сообщили сами организаторы.

Мероприятие прошло на базе АСК «Пара-Крым2 на горе Узун-Сырт (Клементьева),что недалеко от поселка Коктебель.

«Все желающие принять участие в данном мероприятии, были уже в клубе 8 часов 30 минут. Для тех, кто совершал прыжки с принудительным раскрытием спортивного управляемого купола по системе «Static Line» впервые, был проведен 5 часовой наземный инструктаж. И далее – путь в небо. Первые совершали прыжки спортсмены и те, кто решился в первый раз это сделать с инструктором в тандэме. Клуб посетили Ветераны ВДВ и спецназа, члены Керченского отделения «Молодая гвардия» и ВПК ДОСААФ "Эльтиген". Были и просто наши керчане-земляки, которые приехали поддержать ребят, совершить свой первый или очередной прыжок с парашютом. Не остались равнодушными жены и любимые девушки наших земляков. Спортсмены-парашютисты показали своё мастерство, ветераны ВДВ и спецназа показали свою решительность и силу духа, так им пришлось десантироваться в крайне сложных условиях при порывах ветра на высоте 1200 метров до 20 метров в секунду. А начинающие парашютисты с первого раза подружились с небом. Прыжки в тандэме проводились с высоты 3200 метров в свободном падении в 40 секунд, а на высоте 1500 метров инструктор самостоятельно раскрывал парашют. Находясь в этой поездке, убедились, что многие из керчан совершают свои маленькие подвиги, а остальные, смотря на них, хотят это сделать в следующий раз», - рассказали керчане.

Фото: пресс-служба