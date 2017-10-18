В Керчь на теплоходе «Горгиппия» с рабочим визитом приехала делегация участников выездной коллегии Министерства транспорта Российской Федерации во главе с Министром транспорта Российской Федерации Максимом Соколовым.

По ходу следования делегация побывала на острове Тузла, осмотрев строительство транспортного перехода через Керченский пролив. На морвокзале участников выездной коллегии встречали глава администрации города Сергей Бороздин и его заместитель Роман Кириченко.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Заседание коллегии проходило в администрации города. Кроме членов коллегии Минтранса РФ, главы администрации Керчи в нем приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти России, руководители предприятий и организаций транспортного комплекса. Повестка включала несколько вопросов. На заседании обсудили итоги транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и работу Министерства транспорта РФ в Международной морской организации.

В завершение своего визита в Керчь Министр транспорта РФ Максим Соколов совместно с главой администрации города Сергеем Бороздиным и участниками коллегии возложили цветы к подножию Обелиска Славы Бессмертным Героям на горе Митридат.

Фото: пресс-служба