В Керчи 2 августа, у здания ДОСААФ, состоялось торжественное мероприятие в честь празднования дня ВДВ. На мероприятие пришли десантники, керчане и гости города, - передает Керчь.ФМ

Входе торжественной части воспитанников ДОСААФ, юнармейцев, наградили грамотами. Также грамоту вручили и Денису Масаутину, который готовил их к военному параду. В завершении встречи воспитанники ДОСААФ показали выступление.

На мероприятии ведущий по просьбе УМВД Керчи попросил десантников не распивать спиртные напитки в общественных местах и вести себя достойно.

Также, сообщили что 15 или 16 августа в городе состоится автопробег.