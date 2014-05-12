К керченскому берегу прибыла одна из двух плавучих опор, предназначенных для транспортировки и подъема на фарватерные опоры арок Крымского моста.

Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост», - передает Керчь.ФМ

Уникальную плавсистему создали севастопольские кораблестроители специально для морской операции в Керченском проливе.

Как пишет пресс-служба, плавопора на буксире и в сопровождении судов обеспечения покинула причальную стенку «Севморзавода» в воскресенье, 30 июля, сразу после завершения военно-морского парада, состоявшегося в День ВМФ России в Севастопольской бухте. Караван, двигаясь оптимальным маршрутом, дошел до якорной стоянки в акватории Черного моря в 5 км от острова Тузла вечером 1 августа. Ранним утром 2 августа плавопора ошвартована на глубоководной набережной керченского судостроительного завода «Залив».

Плавучая система – это две идентичные плавопоры. В их основе – понтоны, объединенные по типу катамарана и снабженные специализированным палубным оборудованием. Длина плавопоры – свыше 60 м, ширина – 35 м, высота – около 12 м.

Проектировщик плавсистемы – севастопольское ЦКБ «Коралл». Сама система построена на старейшем предприятии Севастополя – «Севастопольском морском заводе» (филиал АО «Центр судоремонта «Звездочка» Объединенной судостроительной корпорации).

Плавопоры – это полностью автономные сооружения, на борту которых установлены дизель-гидравлические станции для питания всего электрического оборудования и системы балластных насосов для наполнения балластных отсеков. Эта система позволяет менять осадку плавопоры на 3 м и обеспечит снятие пролетных строений с берегового стапеля. Контроль управления балластной системой полностью автоматизирован, все данные об уровне заполнения балластных отсеков снимаются специальными датчиками и передаются по беспроводной связи на центральную информационную панель.

Плавопора снабжена системой позиционирования, включающей в себя контейнеры с автономными дизель-гидравлическими станциями и гидравлические лебедки. Ее задача – обеспечить точное заведение плавсистемы на тросах для погрузки арочного пролета с берегового стапеля, а затем надежно удерживать ее при подъеме арок на постоянные опоры в судоходном пролете.

Создание плавсистемы в Севастополе в рамках подготовки к операции по монтажу арок Крымского моста велось с лета 2016 года – параллельно со сборкой арочных пролетов на стройплощадке в Керчи и строительством фарватерных опор в Керченском проливе.

После завершения всех подготовительных работ арочные пролеты будут поочередно перевезены и смонтированы с помощью плавсистемы в проектное положение – сначала по железнодорожной части, затем – по автодорожной. Уникальная морская операция по перевозке и установке судоходных арок моста пройдет в августе – сентябре 2017 года.

«Технологические операции по перевозке и установке арок будут проходить только в отведенные для этого календарные «окна». В эти дни суда смогут беспрепятственно проходить через Керчь-Еникальский канал, но с разрешения капитана морского порта Керчь. За сутки до начала перевозки арок строители сообщат об этом капитану порта, после чего он приостановит движение на фарватере – причем в течение одного временного «окна» ограничения не могут превышать 72 часов», - пишет ведомство.

Напомним, в Керчи завершили сборку автодорожной арки Крымского моста. на Керченском мосту «выросли» фарватерные опоры для судоходной арки

Фото: пресс-служба