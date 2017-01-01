Установка для опреснения воды, произведенная во Владимирской области, будет испытана в одном из прибрежных посёлков Крыма. Об этом рассказал журналистам Крыминформа глава республики Сергей Аксёнов после посещения выставки промышленно-культурного потенциала региона Центральной России, - передает Керчь.ФМ

«Мы договорились с коллегами, что совместно отработаем (использование опреснительной установки) на примере одного посёлка, который находится на берегу моря. Небольшого, чтобы не нести больших затрат. Коллеги сделают пилотный проект. Сядем, посчитаем», – сказал глава Крыма.

Посёлок для испытания оборудования будет выбран в течение 10 дней. Если результаты всех удовлетворят, эксперимент будет распространён на весь Крым, пообещал Аксёнов.

«На сегодняшний день анонсировано, что себестоимость опреснения – до 48 рублей. Мы будем искать варианты поддержки, чтобы для юридических и физических лиц стоимость потребления воды не поднимать», – добавил он.

Напомним, в Крыму хотели построить газовую станцию для опреснения морской воды