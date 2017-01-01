В Ленинском районе, в поселке Багерово 30 июля днем произошло возгорание сухой травы на территории двора заброшенного дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

К месту происшествия выехали сотрудники ПЧ 110 ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» пгт. Багерово. По прибытии огнеборцы выяснили, что площадь огня составляет – 480 кв.м.

Обнаружив очаг возгорания, сотрудники чрезвычайного ведомства подали водяные стволы. Огонь удалось вовремя остановить и не допустить его дальнейшего распространения. Пожар был полностью локализовали и ликвидировали. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняют эксперты.

Фото: пресс-служба