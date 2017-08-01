В Крыму с 3 по 5 августа ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ
Ведомство напоминает, что в этот период категорически запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем;
- курить, бросать горящие спички, окурки;
- использовать пиротехнические изделия;
- оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;
- заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
- запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.
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