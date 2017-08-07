Прием граждан руководящим составом УМВД России по г. Керчи проводится по адресу: г. Керчь, ул. Ленина, 8 (общественная приемная).

Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

Прием граждан начальником Управления и начальником полиции осуществляется по предварительной записи по телефону (36561) 78127 (в рабочие дни с 09:00 до 12:00 ч. и с 14:00 до 18:00 ч.). В дни приема граждан запись не ведется.

ГРАФИК

приема граждан руководящим составом УМВД России по г. Керчи

Должность, (по каким вопросам ведет прием) Ф.И.О. Дата, день недели Время Начальник Управления Ткаченко Николай Николаевич 14.08.2017 г. понедельник 16.00 – 18.00 Заместитель начальника управления Назаров Валерий Владимирович 15.08.2017 г. вторник 16.00 – 18.00 Заместитель начальника управления – начальник следственного отдела Маркевич Ирина Васильевна 16.08.2017 г. среда 16.00 – 18.00 Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) Копылов Юрий Михайлович 10.08.2017 г. четверг 16.00 – 18.00 Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Михайлусов Александр Николаевич 18.08.2017 г. пятница 16.00 – 18.00 Начальник отделения дознания (по вопросам проведения дознания) Трифонов Антон Валентинович 22.08.2017 г. вторник 16.00 – 18.00 Начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Усачев Дмитрий Александрович 09.08.2017 г. среда 26.08.2017 г. суббота 17.00 – 20.00 9.00 – 11.00 Помощник начальника управления – начальник отдела по работе с личным составом (по кадровым вопросам) Зарубина Лилиана Валерьевна 24.08.2017 г. четверг 16.00 – 18.00

График

приема граждан начальниками отделов полиции УМВД России по г. Керчи