Прокуратура Ленинского района проверила исполнение законодательства при осуществлении водоснабжения. Установлено, что МУП ЖКХ «Войково» взимало плату за потребленную воду в отсутствие утвержденного тарифа.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

«Вместе с тем тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение подлежат государственному регулированию и не могут самостоятельно устанавливаться и в произвольной форме применяться организацией», - отмечает пресс-служба.

Ввиду того, что тарифы были установлены самовольно, без соответствующего утверждения Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым, прокурор района возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение установленного порядка ценообразования).

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры МУП ЖКХ «Войково» привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Кроме того, в адрес учредителя предприятия – администрации Войковского сельского поселения, внесено представление, во исполнение которого принимаются меры по устранению нарушений путем прохождения процедуры установления тарифов.

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