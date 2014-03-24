Прокуратура Ленинского района проверила исполнение законодательства при осуществлении водоснабжения. Установлено, что МУП ЖКХ «Войково» взимало плату за потребленную воду в отсутствие утвержденного тарифа.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ
Ввиду того, что тарифы были установлены самовольно, без соответствующего утверждения Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым, прокурор района возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение установленного порядка ценообразования).
По результатам рассмотрения материалов прокуратуры МУП ЖКХ «Войково» привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.
Кроме того, в адрес учредителя предприятия – администрации Войковского сельского поселения, внесено представление, во исполнение которого принимаются меры по устранению нарушений путем прохождения процедуры установления тарифов.
Фото: интернет
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