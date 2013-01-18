В редакцию сайта Керчь.ФМ обратились жители города и сообщили, что на парковке возле магазина «ПУД» на «Институте», уже более трех дней живет в автомобиле женщина-колясочница.

Журналист Керчь.ФМ приехал на место и оказалось, что Ольга уже более трех дней живет в своем автомобиле.

Как рассказала Ольга, она сама из Приднестровья, приехала к знакомым в Крым и вместе с ними поехала в Керчь, но по дороге на наш горпляж машина сломалась, а знакомые просто уехали.

Со слов мастера, к которому отвезли ее авто, она пробила поддон, из машины вытекло все масло. И женщине необходимо купить новый двигатель. За ремонт машины с новым двигателем рабочий запросил 150 000 рублей и 8000 за ремонт. У женщины таких денег нет. С помощью сына, который находится в другом городе, им удалось найти нужный двигатель, который им обошелся в 60 тыс руб. Буквально в четверг его должны доставить в Керчь.

Пару дней женщина прожила в Героевке, в пансионате, хозяева гостиницы не взяли с нее денег. Сейчас она живет в машине. Ольге неравнодушные пенсионеры иногда приносят еду и воду. Ей негде искупаться и привести себя в порядок. Женщина использует влажные салфетки, чтобы хоть как-то соблюдать гигиену.

Ольга рассказала, что пару дней назад к ней подъехал мужчина и подзарядил ее севший аккумулятор в машине. Парни с автомойки несколько раз помогали зарядить телефон.

«Я ему очень благодарна. Он потратил на меня свое время и топливо», - рассказала Ольга.

Более подробно об Ольге Алёшкиной вы можете узнать здесь

Женщина просит неравнодушных керчан оказать ей посильную помощь. Телефон Ольги - +7988 139 01 35.