Компания «КрымТЭЦ» выиграла конкурсный отбор на право строительства 120 МВт малой электрогенерации в Крыму. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ
Компания заявила о строительстве электрогенерации суммарной мощностью 120 МВт на базе существующей Сакской ТЭЦ. Цена мощности отобранного на конкурсе генерирующего объекта составит 2,115 миллиона рублей за мегаватт.
Напомним, Крым будет строить дополнительную электрогенерацию заявлял, что замминистра энергетики РФ.
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