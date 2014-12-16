Морская операция по монтажу арочных пролётов Крымского моста скажется на транзите судов по Керченскому проливу меньше, чем погода. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе министерства транспорта РФ, - передает Керчь.ФМ

«Вводимые в рамках обеспечения технологической операции ограничения не окажут существенного влияния на транзит судов в этом районе, составляя на порядок меньшие величины по сравнению с ограничениями судоходства по Керченскому проливу, вводимыми по гидрометеоусловиям», – говорится в сообщении минтранса.

В министерстве подчеркнули, что технологические операции по перевозке и установке арочных пролётов будут проходить только в отведённые для этого календарные «окна». При этом суда смогут беспрепятственно проходить через Керчь-Еникальский канал, но с разрешения капитана морского порта Керчь.

«За сутки до начала перевозки арочных пролётов строители сообщат об этом капитану порта, после чего он приостановит движение на фарватере – причем в течение одного временного «окна» ограничения не могут превышать 72 часов, – уточнили в минтрансе. – Если судно не успевает пройти пролив в свободное время, период ожидания будет небольшим. Как только строители завершают свою работу на фарватере, лоцманы таманского и крымского управлений «Росморпорта» оперативно проводят суда через канал».

Напомним, на время сбора судоходной арки на Керченский мост движение через канал перекроют на три дня. Арочные пролеты Керченского моста планируют установить до осенних штормов. В Керчь привезли первую плавопору для перевозки арок Керченского моста.