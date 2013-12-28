В Керчи 7 августа на городском пляже пройдет Фестиваль красок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ
Начало в 17.00. Вход свободный
Напомним, недавно на горпляже также проходил подобный фестиваль
Фото: архив
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В Керчи 7 августа на городском пляже пройдет Фестиваль красок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ
Начало в 17.00. Вход свободный
Напомним, недавно на горпляже также проходил подобный фестиваль
Фото: архив
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