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В Керчи на горпляже пройдет еще один фестиваль красок

В Керчи 7 августа на городском пляже пройдет Фестиваль красок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ Начало в 17.00. Вход свободный Напомним, недавно на горпляже также проходил подобный фестиваль Фото: архив

Служба новостей Керчь.ФМ

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