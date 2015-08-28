В Керчь 5 августа прибудут участники двух автопробегов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Соорганизаторами первого автопробега являются члены общественной организацией «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Республики Башкортостан. Девиз автопробега «Башкортостан – Крым: две республики – один мир».

Маршрут пройдет по следующим городам: Уфа-Самара-Саратов-Волгоград-Краснодар-Анапа-Тамань-Керчь-Симферополь-Севастополь-Ялта-Алушта-Судак.

«Автопробег организован с целью установления, расширения делового, культурного сотрудничества предпринимателей, общественных организаций и администраций районов и городов Республики Башкортостан и Республики Крым», - пишет ведомство.

Участниками второго автопробега является члены "Комитета по сохранению памяти героев подвига самопожертвования". Автопробег проводится при поддержке Госдумы РФ и Общественной палаты РФ.

«Цель визита - взаимодействие в вопросах сохранения памяти героев, организации практической деятельности по благоустройству мест захоронений, памятников и обелисков, вовлечения в патриотическое движение более широких слоев населения», - сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба