В Крыму, со 2 на 3 августа специалисты Главного управления МЧС России по Республике Крым 79 раз выезжали для ликвидации различных загораний на открытой территории. На сегодняшний день это рекордное количество загораний в экосистеме Крыма в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

При этом, наиболее уязвимыми загораниям по-прежнему остаются густозаселенные территории и муниципальные образования полуострова, а именно Симферопольский район и города Симферополь и Керчь.

«Это говорит о небрежном использовании открытого огня гражданами и гостями Республики Крым, а также халатном отношении к вопросам пожарной безопасности, Основная и наиболее частая причина возгораний в открытых экосистемах – неосторожное обращение с огнем, то есть, так называемый человеческий фактор. По статистике, большинство возгораний произошли в результате неосторожного обращения с огнем», - говорит начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов

Крымские спасатели напоминают жителям и гостям полуострова о том, что по данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" с 3 по 9 августа в Крыму сохраняется высокая пожарная опасность, в связи с чем следует строго соблюдать правила пожарной безопасности в горнолесной зоне и на открытых территориях.

Напомним, вчера в Горностаевке спасатели полчаса тушили возгорание травы

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