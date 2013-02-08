К отключению линии электропередачи в Краснодарском крае и последующему сбою электроснабжения в Крыму привело ДТП с участием грузовика. Об этом РИА Крым заявил министр энергетики Александр Новак, - передает Керчь.ФМ
Он подчеркнул, что электроснабжение потребителей и работу энергомоста в Крым восстановили в течение трех часов.
Напомним, полуостров 28 июля остался без электричества примерно в 14.00. Без электроэнергии сейчас остаются крупнейшие города Крымского полуострова – Симферополь, Ялта, Феодосия, Севастополь, Керчь и другие. Важнейшие объекты инфраструктуры перешли на резервные источники энергоснабжения.
Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик ранее сообщил журналистам, что аварийная автоматика отключила четыре ветки энергомоста в Крым. Отключение света в Крыму связали с аномально жаркой погодой в Краснодарском крае. Однако, губернатор Краснодарского края заявил, что свет в Крыму пропал не из-за жары
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