К отключению линии электропередачи в Краснодарском крае и последующему сбою электроснабжения в Крыму привело ДТП с участием грузовика. Об этом РИА Крым заявил министр энергетики Александр Новак, - передает Керчь.ФМ

«В результате… работы большегрузной машины, которая задела провода в кубанской энергосистеме, произошло отключение линии электропередачи и срабатывание релейной защиты автоматики, что в свою очередь повлекло также отключение потребителей для сохранения работы энергооборудования и энергосетей», — сообщил Новак.

Он подчеркнул, что электроснабжение потребителей и работу энергомоста в Крым восстановили в течение трех часов.

Напомним, полуостров 28 июля остался без электричества примерно в 14.00. Без электроэнергии сейчас остаются крупнейшие города Крымского полуострова – Симферополь, Ялта, Феодосия, Севастополь, Керчь и другие. Важнейшие объекты инфраструктуры перешли на резервные источники энергоснабжения.

Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик ранее сообщил журналистам, что аварийная автоматика отключила четыре ветки энергомоста в Крым. Отключение света в Крыму связали с аномально жаркой погодой в Краснодарском крае. Однако, губернатор Краснодарского края заявил, что свет в Крыму пропал не из-за жары