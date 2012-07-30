Сегодня около 15 часов произошел порыв водовода недалеко от судомеханического техникума. Как местные жители сообщили Керчь.ФМ, река питьевой воды начала течь из канализационного люка.
Напомним, в Керчи на Кирова - порыв водовода
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Сегодня около 15 часов произошел порыв водовода недалеко от судомеханического техникума. Как местные жители сообщили Керчь.ФМ, река питьевой воды начала течь из канализационного люка.
Напомним, в Керчи на Кирова - порыв водовода
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