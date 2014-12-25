В Керчи 4 августа на Генерала Петрова произошел порыв водовода. Как Керчь.ФМ рассказали жители района, вода у многоэтажного дома №4 начала течь уже несколько дней назад. Однако, водоканал не устраняет течь.

Ранее мы сообщали, что аналогичная ситуация произошла на улице Еременко и Ворошилова. Директор водоканала Анзор Борлаков не может прокомментировать ситуацию с водоснабжением так как снова находится на совещании. На 11.45 часов, 4 августа, он также на совещании. В приемной сообщили, что оно может продлиться долго.

Напомним, в Керчи на шоссе Героев Сталинграда произошел порыв водовода