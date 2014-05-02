Количество туристов, посетивших Крым с января по июль 2017 года, составило 2 миллиона 859,9 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Минкурортов Крыма, - передает Керчь.ФМ

Больше всего туристов с начала года отдохнуло на Южном берегу Крыма – 46% от общего количества туристов, на Западном побережье Крыма – 21,5%, на Восточном побережье Крыма – 18%, в Крымском предгорье – 14,5%. Средняя загрузка работающих санаториев и отелей в июле составила 64,6%.

За январь-июль 2017 года 48% отдыхающих прибыли на полуостров авиатранспортом, 47% – паромной переправой и 5% – на автомобильном транспорте через пункты пропуска Армянск и Чонгар.