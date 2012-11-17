В Керчь 3 августа приехали участники автопробега дружбы Берлин – Москва. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, -передает Керчь.ФМ

«Это гражданская инициатива развития понимания между народами Германии и России. Главная цель автопробега - наладить культурные и дружеские связи, построить мир, основанный на дружбе и взаимопонимании между народами», - сообщает ведомство.

Участники международного автопробега посетили десятки городов на своем пути, в состав автоколонны вошли легковые авто, кемпинговые трейлеры, автобусы и даже мотоциклы.

Администрация города Керчи оказала возможное содействие в организованной переправе через Керченский пролив колонны автопробега.

Следующие остановкой станет город Симферополь, а кульминацией – участие в шоу мотоклуба «Ночные волки» в городе Севастополе.

Напомним, в Керчь прибудут еще два автопробега

Фото: прессс-служба