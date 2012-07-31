В редакцию сайта Керчь.ФМ написала постоянная читательница, которая решила поделится впечатлениями от очередей на паромную переправу.

«По острым семейным обстоятельствам пришлось ехать на Кубань на машине через переправу с маленьким ребенком. Из Керчи выехали рано утром, не стояли ни в каких очередях и быстро переправились. А вот обратно домой – целое дело. Сначала отстояли очередь, чтобы попасть в отстойник, который в нескольких километрах от самой переправы. Нам дали талончик и мы ждали. По палящему солнцу, примерно через час начали выпускать машины. Сначала один ряд, потом второй, мы были в третьем ряду. Когда открыли наш ряд, открыли рядом еще два и получилось ,те кто приехал позже, начали лезть без очереди перед нами. Поехали к переправе. По дороге начались гонки. Мы ездим аккуратно и решили уступить гонщикам и дальше двигаться по своей полосе. Но перед переправой переезд закрыли. И все, кто выезжал после нас начали нагло лезть вперед. После – опять очередь на отстойник. Ладно отстояли, встали. Опять в третий ряд. Прождали еще час, поскольку паромы не подходили. Как только подошел один паром, девочки быстро пробежали по рядам, проверили билетики и начали выпускать колонны по очереди. Потом снова открыли две сразу и водители начали лезть. Когда мы стояли в отстойнике на самой переправе, прямо перед приходом парома пришла еще партия автомобилей, которая не стояла столько часов как мы. В итоге, кто был первым погрузили в подвал парома, хотя еще можно было на основную палубу загрузить машин 20. Но нет. Нас отправили в подвал и сказали выйти. На пароме было столько людей, что присесть было негде, поскольку все ехали с сумками. Верхнюю палубу закрыли, хотя на остальных паромах она всегда открыта и там много мест для пассажиров.

При погрузки и при выгрузке, кто был на пароме бесконечно хамили пассажирам. Когда паром пришел в Керчь нас дружненько с парома согнали (ребенок маленький на руках) и начали выпускать машины те, которые приехали примерно через час, а мы стояли по жаре и все время ждали, пока откроют этот повал. После нас начали гонять по переправе, и пока не выгрузили все машины, загружать пассажиров, которые ехали в порт «Кавказ». Нам сказали тут мешаете идите за забор, потом там нельзя идите дальше. Нашей машины так и не было. Я не выдержала и начала возмущаться, почему же так устроено мы отстояли почти три часа в очередях и опять последние, а кто приехал позже и не стоял в очередях как мы, уже едут по Керчи. Мне ответили, ну все же попали на паром, мол радуйтесь, что вообще доехали» , - написала читательница.