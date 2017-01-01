Сухая трава загорелась 5 августа и в районе Аршинцево, у жилых домов за Партизанским мостом.

Сайту Керчь.ФМ постоянный читатели сообщили, что люди сами с вёдрами бегают и тушат огонь, поскольку он подобрался к жилому дому. Также люди боятся за автомобили, чтобы огонь не перекинулся на них.

Керчане говорят, что долгое время не могут дозвонится пожарным. Там все время занято. Удалось дозвонится в диспетчерскую службу, на что людям ответили, что сейчас пожар в районе Чкалова.

Когда корреспондент Керчь.ФМ прибыл на месте, трава в некоторых местах еще горела.

Напомним, керчане около двух часов самостоятельно тушили дачи.