Посреднические структуры, которые за вознаграждение оказывают услуги по ускорению процесса технологического присоединения к электрическим сетям в Крыму, являются мошенниками. Об этом сообщила пресс-служба государственного унитарного предприятия «Крымэнерго», - передает Керчь.ФМ
«В последнее время в Крыму активизировались различного рода посреднические структуры, предлагающие свои услуги по «ускорению» оформления документов и реализации технических условий. Обращаем ваше внимание на рискованность подобных схем и просим не вступать в контакт с так называемыми посредниками, которые мошенническим путем создают дополнительные финансовые нагрузки для потребителей», – говорится в сообщении «Крымэнерго».
В компании отметили, что получают жалобы на действия таких посредников.
«Любые «посредники» не имеют никакого отношения к ГУП РК «Крымэнерго»: их действия порочат доброе имя предприятия и подрывают репутацию крупнейшей сетевой компании Крыма», – подчеркнули в «Крымэнерго».
В компании попросили крымчан сообщать непосредственно в «Крымэнерго» о предложениях посредников ускорить подключение к сетям.
«Ваша активная гражданская позиция поможет пресечь мошеннические и коррупционные действия, сохранит вам время и нервы, убережет от ненужных (порой очень значительных) финансовых потерь. При поступлении обращения от посреднической структуры либо частного лица с предложением «ускорить» процесс оформления документов либо реализации технических условий со стороны сетевой организации просим немедленно сообщить об этом в ГУП РК «Крымэнерго»:
- приемная начальника Керченского РЭС: 2-11-17
- бесплатная «горячая линия»: 8 800 50 60 007 (с мобильного), 0 800 50 60 007 (со стационарного), е-mail [email protected]
- приемная генерального директора: (03652) 59-13-59 E-mail: [email protected]
- «горячая линия» департамента по безопасности: +7 (978) 099-25-76 (стоимость звонка согласно тарифу оператора связи), е-mail [email protected], – говорится в сообщении.
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