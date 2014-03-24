Посреднические структуры, которые за вознаграждение оказывают услуги по ускорению процесса технологического присоединения к электрическим сетям в Крыму, являются мошенниками. Об этом сообщила пресс-служба государственного унитарного предприятия «Крымэнерго», - передает Керчь.ФМ

«В последнее время в Крыму активизировались различного рода посреднические структуры, предлагающие свои услуги по «ускорению» оформления документов и реализации технических условий. Обращаем ваше внимание на рискованность подобных схем и просим не вступать в контакт с так называемыми посредниками, которые мошенническим путем создают дополнительные финансовые нагрузки для потребителей», – говорится в сообщении «Крымэнерго».

В компании отметили, что получают жалобы на действия таких посредников.

«Любые «посредники» не имеют никакого отношения к ГУП РК «Крымэнерго»: их действия порочат доброе имя предприятия и подрывают репутацию крупнейшей сетевой компании Крыма», – подчеркнули в «Крымэнерго».

В компании попросили крымчан сообщать непосредственно в «Крымэнерго» о предложениях посредников ускорить подключение к сетям.