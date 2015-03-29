Кредитные организации выдают ссуды на определенный срок, под фиксированный процент, с указанием последствий невозврата долга. Каждая микрофинансовая организация прописывает условия пользовательского соглашения клиента, оформляя микрозайм, он автоматически соглашается с ними.

Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов, - передает Керчь.ФМ

Процентная ставка продолжает начисляться согласно тарифу кредитора. Микрофинансовые организации в России работают в диапазоне 0,4-3% в день. По истечению срока займа, начисляется штраф за просрочку, в размере, равному значению, которое указано в договорных обязательствах. В случае невыполнения договорных обязательств, может быть начат процесс взыскания долга либо передача права на взыскания долга, может быть передано третьим лицам. Заимодавец вправе передать долг юридическим лицам, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (коллекторские агентства), это должно быть предусмотрено пользовательским соглашением, которое подписывает клиент.

Специалисты по взысканию просроченных задолженностей руководствуются нормами Федерального закона от 03.07.2016 № 230-Ф3 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон).

Согласно п. 3 ст. 7 Закона «Условия осуществления отдельных способов взаимодействия с должником» по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником:

1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах;

2) посредством личных встреч более одного раза в неделю;

3) посредством телефонных переговоров:

а) более одного раза в сутки;

б) более двух раз в неделю;

в) более восьми раз в месяц.

Также стоит знать, что кредитор и лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны ответить на обращение должника по содержащимся в таком обращении вопросам, касающимся просроченной задолженности и ее взыскания, не позднее тридцати дней со дня получения такого обращения.

Также п. 1 ст. 7 Закона предусматривает, что по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности непосредственное взаимодействие с должником:

1) со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом;

2) с должником с момента получения документов, подтверждающих наличие оснований, свидетельствующих, что он:

а) является лицом, лишенным дееспособности, ограниченным в дееспособности, в том числе по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 30 Гражданского кодекса Российской Федерации;

б) находится на излечении в стационарном лечебном учреждении;

в) является инвалидом первой группы;

г) является несовершеннолетним лицом (кроме эмансипированного).

В случае непредставления документов, подтверждающих наличие оснований, предусмотренных пунктом 2 части 1 настоящей статьи, их наличие считается неподтвержденным.

Если не возвращать займ, финансовое учреждение подает иск в суд. Взыскание долга происходит через Федеральную службу судебных приставов с описанием имущества на сумму по решению суда. В этом случае в действие вступает Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Неустойка, штрафы, пени, начисляемые по задолженности, указываются в пользовательском соглашении каждого кредитора, которые вступают в действие с первого дня нарушения сроков возврата микрозайма.

В любом случае, заемщик должен занять активную позицию, быть готовым к диалогу с судом. После передачи МФО дела в суд, ответчику (должнику) придет повестка в суд, в которой будет указано место, дата и время предстоящего судебного разбирательства. Повестка отправляется по месту регистрации. Если заемщик проживает по другому адресу, который не указал при оформлении микрокредита, то ответственность за неполучение повестки лежит на нем. Иначе говоря, не зная о предстоящем слушании, должник его пропустит.

Достаточно 2 раза проигнорировать повестку, чтобы слушание состоялось без участия ответчика. В таком случае бесполезно рассчитывать на защиту своих прав.

Многие должники боятся обращений в суд, однако они должны усвоить, что именно благодаря разбирательству можно существенно снизить сумму долга и выбрать для себя оптимальный график его погашения. Именно эти 2 цели должен преследовать кредитуемый, обращаясь в суд или подавая встречный иск.

Также следует отметить, что в случае поступления в адрес заемщика телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи (SMS, MMS - сообщения), телефонных звонков, почтовых отправлений по месту жительства или месту его пребывания направленных на возврат просроченной задолженности рекомендуется принять меры к их фиксации любым доступным способом (записи на диктофон, иные средства фиксации, обеспечения сохранности переписки, получения распечаток звонков и СМС - сообщений у оператора сотовой связи, оформлением снимков экрана (скриншот), фотоотчет и др.).

Стоит обратить внимание, что в случае применения физической силы либо угрозой ее применения или причинения вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества либо угрозой такого уничтожения или повреждения необходимо обратиться в правоохранительные органы.

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