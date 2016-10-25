Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение по расходам бюджета на 2018 год и на период 2019-2020 годов по Республике Крым и Севастополю в связи с реализацией ряда строительных проектов. Как пишет РИА, об этом глава Правительства РФ сообщил на совещании на заводе «Море» в Феодосии, - передает Керчь.ФМ.

«По итогам совещания по финансированию территориальных государственных программ (оно состоялось в Москве 27 июля) я подписал поручение по расходам бюджета на 2018 год и на период 2019-2020 годов по Республике Крым и городу Севастополю. А именно: что здесь предполагается в том числе и подо что необходимо изыскать деньги», — цитирует Медведева пресс-служба кабмина.

Так, по словам премьера, средства планируется направить на строительство и реконструкцию автомобильной дороги Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь (14,36 млрд рублей), автодороги и автомобильного подхода к Керчи, к транспортному переходу через Керченский пролив (780 млн рублей). Кроме того, 4,36 млрд рублей пойдет на реконструкцию водовода Феодосия – Судак, 6,75 млрд рублей – на строительство и реконструкцию в Севастополе объектов, направленных на развитие системы здравоохранения, общего образования (включая дошкольное), 3 млрд рублей – на многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера в Севастополе. Медведев добавил, что средства также будут направлены на строительство пешеходных переходов в Крыму.

Фото пресс-службы главы РК