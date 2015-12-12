В Керчи на территории СНТ «Залив» уже неделю работает тяжелая техника, которая сравнивает дачные участки членов кооператива с землей. Об этом сайту Керчь.ФМ рассказали сами члены кооператива.

Данные участки расположены на территории строительства Керченского автоподхода.

Керчане рассказали, что им так и не выплатили компенсацию:

«В настоящий момент собственникам земельных участков так и не была выплачена компенсация за изымаемые участки, пока их не сносят. Остальным членам кооператива, которые не успели приватизировать свои дачные участки, были предложены взамен изымаемых участки, которые были распределены между членами кооператива. Однако документы, дающие право пользования данными участками, решения исполнительного комитета о выделении данных участков до сих пор не были оформлены, и не выданы гражданам на руки».

Члены кооператива подеркнули, что дачниками дают очень мало времени, чтобы перевезти имущество из старого садового участка на неоформленный новый. «При этом не у всех есть возможность самостоятельно разобрать все, что в течение не одного десятка лет строилось, городилось и выращивалось. Однако на это никто не обращает внимания. Некоторые дачники, уже начавшие разбирать дачи в силу своих возможностей, приходят на абсолютно ровную поверхность, где еще вчера стояла их дача», - заключили керчане.