В редакцию сайта Керчь.ФМ обратились постоянные читатели и рассказали, какой вид ежедневно видят отдыхающие, которые приезжают в Курортное.

«Вот таким видом встречает гостей поселок Курортное. Разоренные коровами мусорные баки, а такие стоят в трех местах, выглядят одинаково. Мало того, что гости поселка пребывают в легком шоке от нашей дороги в Курортное, так еще на финише их встречает свалка. А география отдыхающих в Курортном гостей очень обширна, это и вся территория нашей страны от Калининграда до Камчатки. Много в этом году иностранных гостей, Израиль, Великобритания, Эстония. Они восхищены нашей природой, Чокраком, морем, но закрывать глаза на свалки у них, к сожалению, не получается».