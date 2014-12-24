В редакцию Керчь.ФМ обратились жители домов по Орджоникидзе, которым ежедневно по ночам отключают воду.

«Проживаю по адресу г. Керчь, ул .Орджоникидзе, 112 .Практически каждый день возвращаюсь с работы после 23:00.И ,что вы думаете, меня ждет дома? Правильно! Полное отсутствие водоснабжения. Если честно, то уже просто достало. Это не день и не два - это постоянно, на протяжении уже многих лет повторяется одно и тоже. Сколько можно? И как с этим бороться? Очень хотелось бы услышать вразумительный ответ. Ведь платим то мы как за полное получение услуги, а в итоге в полной мере воспользоваться услугой не получается», - написал один читатель.